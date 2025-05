Mord vor 42 Jahren: Kann "Aktenzeichen XY" endlich diesen Cold Case lösen?

Bochum - Vor fast 42 Jahren wird die misshandelte Leiche eines Mannes in Bochum gefunden. Der Fall wird am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF aufgerollt.

Die Kripo Bochum bittet nun um Mithilfe und wendet sich in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" am Mittwochabend (20.15 Uhr) an die breite Öffentlichkeit.

Er hatte die Leiche des 30-jährigen Reiner-Josef Pommerening entdeckt. Nackt, in einem offenen Sickerschacht und mit zahlreichen Misshandlungsspuren am ganzen Körper.

Es muss ein schreckliches Bild gewesen sein, das sich am 1. September 1983 einem Schüler der Realschule Höntrop in Bochum-Wattenscheid zeigte.

Zuvor soll der 30-Jährige in Köln gelebt haben. Bezüge nach Bochum sind nicht bekannt. Besonders auffällig: Drei Tage vor seinem Tod soll Pommering in der Kölner Homosexuellen Szene immer wieder mit einem unbekannten Mann gesehen worden sein. Dieser Begleiter wird nun als wichtiger Zeuge gesucht, wie die Polizei betont.

Die Spuren am Körper des Opfers zeigen die Folgen von unvorstellbaren Schmerzen. Darunter Brandflecken, Schnittwunden und Schädigung von Strangulation. Außerdem ergab die Obduktion schwerste Verletzungen im Unterleib, was auf Misshandlung oder Folter hindeute.

Ein Bekannter von Pommerening sagte aus, dass dieser im August 1983 für ein paar Tage in Köln bei ihm übernachtet hätte und von dort aus in der Bahnhofsgegend auf den Strich gegangen sei. Ab dem 29. August habe man ihn noch in verschiedenen Lokalen in Begleitung eines unbekannten Mannes gesehen.

Das Gewaltopfer sei vermutlich noch lebend in den Schacht geworfen worden.