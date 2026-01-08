Mit Schusswaffe an Landstraße unterwegs? Mann löst Polizeieinsatz aus
Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) - Am frühen Mittwochnachmittag hat ein ungewöhnlicher Vorfall bei Zadelsdorf einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.
Gegen 13.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei Greiz einen Mann, der sich entlang der Landesstraße 1087 aufhielt und augenscheinlich mit einem Gewehr auf vorbeifahrende Fahrzeuge zielte.
Die alarmierten Einsatzkräfte reagierten umgehend und konnten den Mann kurze Zeit später antreffen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 39-Jährige keine Schusswaffe bei sich hatte.
Stattdessen hielt er einen längeren Stock in den Händen, den er in einer Weise nutzte, die aus der Entfernung den Eindruck einer Waffe erwecken konnte.
Nach Angaben der Polizei befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde daraufhin in eine spezialmedizinische Einrichtung gebracht. Zu einer konkreten Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa