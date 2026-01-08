Mit Schusswaffe an Landstraße unterwegs? Mann löst Polizeieinsatz aus

Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) - Am frühen Mittwochnachmittag hat ein ungewöhnlicher Vorfall bei Zadelsdorf einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein Mann löste nahe Zadelsdorf einen Polizeieinsatz aus, nachdem er mit einem Stock auf vorbeifahrende Fahrzeuge zielte. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Gegen 13.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei Greiz einen Mann, der sich entlang der Landesstraße 1087 aufhielt und augenscheinlich mit einem Gewehr auf vorbeifahrende Fahrzeuge zielte.

Die alarmierten Einsatzkräfte reagierten umgehend und konnten den Mann kurze Zeit später antreffen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 39-Jährige keine Schusswaffe bei sich hatte.

Stattdessen hielt er einen längeren Stock in den Händen, den er in einer Weise nutzte, die aus der Entfernung den Eindruck einer Waffe erwecken konnte.