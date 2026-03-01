Plötzlich kommt ein Messer ins Spiel: Gewalt unter Jugendlichen an Bahnhof

Jena - In Jena ist die Polizei zu einem größeren Einsatz wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen ausgerückt.

Rettungsdienst im Einsatz: Am Bahnhof Jena-Göschwitz ist es zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen jugendlichen gekommen. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Eine 16-Jährige schlug und trat in der Nacht zu Sonntag auf eine 15-Jährige ein, wie die Polizei mitteilte. Ein 17 Jahre altes Mädchen soll die 15-Jährige zudem mit einem Messer bedroht haben.

Die 15-Jährige wurde leicht verletzt mit Schmerzen an Kopf und Oberkörper in eine Notaufnahme gebracht. Das Messer stellten die Polizisten sicher.

Nach Angaben der Polizei wurden die Mädchen bei der Auseinandersetzung am Bahnhof Göschwitz von weiteren Jugendlichen eingekreist, sodass diese nicht fliehen konnten. Insgesamt nahm die Polizei Personalien von 40 Jugendlichen auf.