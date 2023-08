13.08.2023 10:53 Mit Wassereimer und Feuerlöscher: Aufmerksame Nachbarn löschen Autobrand

In Wernigerode geriet ein Auto am frühen Sonntagmorgen in Brand. Aufmerksame Anwohner bemerkten das Feuer und eilten zur Hilfe.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Plemnitzstraße in Wernigerode (Landkreis Harz) zum Brand eines Autos. Aufmerksame Anwohner eilten jedoch sofort zur Hilfe. Durch das schnelle Eingreifen der Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden. © Polizeirevier Harz Nach Angaben des Polizeireviers Harz meldete gegen 2.47 Uhr eine 61-jährige Anwohnerin das brennende Fahrzeug. Sofort wurde die Feuerwehr aus Wernigerode angefordert. Währenddessen machten sich mehrere Nachbarn daran, den Wagen mit Wassereimern und Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort war der Wagen dank der Zivilcourage der Anwohner bereits gelöscht. Die 24-jährige Fahrzeugeigentümerin konnte in der Nacht noch zu den Umständen des Brandes befragt werden. Die Ermittlungen dauern an.

