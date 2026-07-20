Nach mutmaßlichem Tötungsversuch in Südhessen: Verdächtiger jetzt in Psychiatrie

Trebur - Nach dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt im südhessischen Trebur gibt es neue Entwicklungen: Der 44 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Ein Nachbarschaftsstreit in Trebur (Landkreis Groß-Gerau) ist am Samstag eskaliert, eine Frau (60) und ein Mann (63) wurden jeweils schwer verletzt. © 5VISION.NEWS

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen war es am Samstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jährigen und zwei Nachbarn gekommen.

Im Zuge der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll und dieser weiterhin andauert.

Das Amtsgericht Darmstadt ordnete deshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag die einstweilige Unterbringung des 44-Jährigen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung an.