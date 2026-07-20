Nach mutmaßlichem Tötungsversuch in Südhessen: Verdächtiger jetzt in Psychiatrie
Trebur - Nach dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt im südhessischen Trebur gibt es neue Entwicklungen: Der 44 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einem psychiatrischen Krankenhaus.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen war es am Samstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 44-Jährigen und zwei Nachbarn gekommen.
Im Zuge der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass sich der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll und dieser weiterhin andauert.
Das Amtsgericht Darmstadt ordnete deshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag die einstweilige Unterbringung des 44-Jährigen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung an.
Weitere Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Hintergründen der Tat, bei der eine 60-jährige Frau und ein 63 Jahre alter Mann schwer verletzt wurden, dauern weiterhin an.
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