Mitten in der Nacht: Bewaffneter Überfall auf Reisebus an A93

Aiglsbach - Drei bewaffnete Täter sollen auf der Autobahn 93 in Niederbayern nachts einen Reisebus überfallen haben.

Drei Unbekannte sollen in der Nacht einen Reisebus angehalten und überfallen haben. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/ Jaromír Chalabala

Mittels Signalen hätten sie den Bus an der Ausfahrt Aiglsbach (Landkreis Kelheim) zum Abfahren von der Autobahn und zum Anhalten gebracht, teilte die Polizei mit.

Dann hätten die Täter vorgetäuscht, eine Kontrolle durchzuführen. Sie sollen auch Schusswaffen dabeigehabt haben.

Den Polizeiangaben zufolge haben sie Bargeld und Dokumente der Insassen verlangt. Nach der Tat sollen sie in einem Kleinbus in Richtung München geflohen sein.

Die Fahndung blieb zunächst erfolglos, wie es weiter hieß. Die Businsassen blieben unverletzt.

Weitere Details nannte die Polizei nicht. Der Vorfall passierte in der Nacht zum Montag, gegen 3.30 Uhr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.