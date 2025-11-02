Mitten in der Nacht: Büro der Grünen Zielscheibe von Attacke

Bonn - Im Bonner Norden ist in der Nacht zu Sonntag die Kreisgeschäftsstelle der Grünen bei einer Attacke beschädigt worden.

Die Ermittlungen sollen nun klären, wer für den Angriff verantwortlich war. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Der Polizei zufolge habe eine Mitarbeiterin zunächst ein kaputtes Fenster bemerkt und umgehend die Beamten alarmiert.

Nach ersten Ermittlungen scheint klar, dass das Fenster zwischen 0.10 Uhr und 0.30 Uhr durch einen pyrotechnischen Gegenstand beschädigt wurde.

Zeugen hatten außerdem einen lauten Knall gehört. Ob der Knall letztendlich der Fensterscheibe zuzuordnen ist, kann aktuell nicht gesagt werden.