Mitten in der Nacht: Büro der Grünen Zielscheibe von Attacke
Bonn - Im Bonner Norden ist in der Nacht zu Sonntag die Kreisgeschäftsstelle der Grünen bei einer Attacke beschädigt worden.
Der Polizei zufolge habe eine Mitarbeiterin zunächst ein kaputtes Fenster bemerkt und umgehend die Beamten alarmiert.
Nach ersten Ermittlungen scheint klar, dass das Fenster zwischen 0.10 Uhr und 0.30 Uhr durch einen pyrotechnischen Gegenstand beschädigt wurde.
Zeugen hatten außerdem einen lauten Knall gehört. Ob der Knall letztendlich der Fensterscheibe zuzuordnen ist, kann aktuell nicht gesagt werden.
Inzwischen hat sich der Staatsschutz der Bonner Polizei der Sache angenommen und sucht händeringend nach Zeugen. Hinweise zum Geschehen oder andere wichtige Beobachtungen können unter 0228150 oder per E-Mail an poststelle.bonn@polizei.nrw.de weitergegeben werden.
