Weil Seniorin zu lange zum Einparken brauchte: Männer geraten vor Supermarkt aneinander

Augsburg - Ein ungeduldiger Autofahrer ist auf einem Augsburger Parkplatz mit einem anderen Mann in einen handfesten Streit geraten.

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Supermarkt-Parkplatz in Augsburg sind zwei Männer verletzt worden. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Beide Männer verletzten sich gegenseitig leicht, wie die Polizei mitteilte.

Einem 28-Jährigen hatte demnach das Einparken einer 76 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stadtberger Straße in Augsburg am Samstag gegen 10.50 Uhr zu lange gedauert.

Er habe sie mehrfach angehupt, sei aus seinem Auto ausgestiegen und habe die Seniorin in ihrem Fahrzeug angeschrien.

Ein 60 Jahre alter Autofahrer habe das beobachtet und sei eingeschritten.