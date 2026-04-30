Mögliche Suizidgefahr! Wer hat Paula B. gesehen?
Pirna - Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach Paula B. (35) aus Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie die Polizei mitteilte, lebt die 35-Jährige in einer Wohnung an der Straße Seewiese. Diese soll sie am Donnerstagvormittag verlassen haben. Wohin Paula B. wollte, ist unklar.
Seitdem die Frau ihre Wohnung verlassen hat, fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei hat bereits mögliche Hinwendungsorte geprüft, allerdings ohne Erfolg.
Da sich Paula B. mutmaßlich mit Suizidgedanken trägt, hofft die Polizei nun auf Hilfe aus der Bevölkerung.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,76 Meter groß
- normale Statur
- lange rote Haare
Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Verbleib von Paula B. machen kann. Wer also Hinweise liefern kann, wird gebeten sich bei der Polizei Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa / Polizeidirektion Dresden