Mögliche Suizidgefahr! Wer hat Paula B. gesehen?

Pirna - Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach Paula B. (35) aus Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei der Suche nach der vermissten Paula B. (35) aus Pirna bittet die Polizei um Mithilfe. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa / Polizeidirektion Dresden

Wie die Polizei mitteilte, lebt die 35-Jährige in einer Wohnung an der Straße Seewiese. Diese soll sie am Donnerstagvormittag verlassen haben. Wohin Paula B. wollte, ist unklar.

Seitdem die Frau ihre Wohnung verlassen hat, fehlt von ihr jede Spur. Die Polizei hat bereits mögliche Hinwendungsorte geprüft, allerdings ohne Erfolg.

Da sich Paula B. mutmaßlich mit Suizidgedanken trägt, hofft die Polizei nun auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: