Moped nach Kollision in Flammen: 16-Jährige lebensbedrohlich verletzt
Etzleben (Kyffhäuserkreis) - Bei einem schweren Unfall in Etzleben ist am Dienstagnachmittag eine Jugendliche lebensgefährlich verletzt worden.
Gegen 16.20 Uhr kollidierten laut Angaben der Polizei in der Bahnhofstraße in einer Kurve eine 16-jährige Mopedfahrerin und eine Autofahrerin. Infolge des Zusammenstoßes geriet das Moped in Brand.
Die 16-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Ihr Zustand gilt als lebensbedrohlich. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.
Zur Klärung der genauen Unfallursache ist ein Sachverständiger hinzugezogen worden.
Das Moped wurde sichergestellt und wird nun gutachterlich untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.
Titelfoto: Feuerwehr Heldrungen/Silvio Dietzel