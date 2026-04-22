Moped nach Kollision in Flammen: 16-Jährige lebensbedrohlich verletzt

Etzleben (Kyffhäuserkreis) - Bei einem schweren Unfall in Etzleben ist am Dienstagnachmittag eine Jugendliche lebensgefährlich verletzt worden.

Nach einer Kollision in Etzleben geriet ein Moped in Brand. Dabei wurde eine 16-Jährige lebensbedrohlich verletzt. © Feuerwehr Heldrungen/Silvio Dietzel

Gegen 16.20 Uhr kollidierten laut Angaben der Polizei in der Bahnhofstraße in einer Kurve eine 16-jährige Mopedfahrerin und eine Autofahrerin. Infolge des Zusammenstoßes geriet das Moped in Brand.

Die 16-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ihr Zustand gilt als lebensbedrohlich. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache ist ein Sachverständiger hinzugezogen worden.