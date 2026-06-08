Getreten und geschlagen: Mann bei Angriff an sächsischem Bahnhof verletzt

Flöha/Chemnitz - Am Sonntag wurde ein junger Mann (27) im Bahnhof Flöha angegriffen und verletzt. In Chemnitz versuchte dagegen ein 39 Jahre alter Mann, Bundespolizisten anzugreifen.

Die Polizisten fanden den Verletzten (27) im Personentunnel des Flöhaer Bahnhofs. © Uwe Meinhold

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, trafen Beamte den 27-jährigen Libanesen nach einer telefonischen Meldung im Personentunnel des Flöhaer Bahnhofs an. Er gab an, angegriffen und getreten worden zu sein.

"Da der 27-Jährige über starke Schmerzen im Bauch klagte, wurde ein Rettungswagen angefordert", so ein Polizeisprecher.

Während die Polizisten und das Opfer noch auf die Rettungskräfte warteten, tauchte am Bahnsteig 1 ein Mann (30, Iraker) auf, der von dem Libanesen als Täter identifiziert wurde.

Der 27-Jährige kam ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer kassierte dagegen eine Anzeige wegen Körperverletzung. Warum der Iraker auf den Libanesen losging, ist noch unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.