Nach mehr als einem halben Jahrhundert aus Donau geborgen: Wurde der Manta 1972 gestohlen?

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Ein Opel Manta liegt rund 50 Jahre lang in der Donau. Dann wird das Auto von einem Angler entdeckt. Doch wie es in den Fluss kam, ist noch ungeklärt.

Von Marco Schimpfhauser

Neu-Ulm - Im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm hat ein Angler Ende Mai einen außergewöhnlichen Fund in der Donau gemacht: Mit einem Echolot entdeckte er einen Opel Manta im Wasser.

Der Opel Manta wurde am 30. Mai von einem Angler entdeckt und durch Einsatzkräfte geborgen. Vermutlich lag das Auto dort seit mehr als 50 Jahren.
Der Opel Manta wurde am 30. Mai von einem Angler entdeckt und durch Einsatzkräfte geborgen. Vermutlich lag das Auto dort seit mehr als 50 Jahren.  © Facebook/THW Neu-Ulm

Der Oldtimer – Baujahr etwa 1970 – lag laut Polizeischätzungen wohl schon seit mehr als 50 Jahren in dem Fluss.

Da keine Archivdaten vorhanden waren, konnte man nicht feststellen, wem das Auto einst gehörte.

Ganz zu schweigen davon, wie der Wagen dort hingelangt sein könnte. Während die Ermittler tagelang im Trüben fischen mussten, tauchte nun eine Frau mit einem möglicherweise hilfreichen Tipp auf.

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"Durch die Aussage der Zeugin wurde nun bekannt, dass der Opel Manta bereits im Jahr 1972 ihrem damaligen Ehemann gestohlen wurde", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag mit. "Der Mann zog in den 1970er Jahren zurück in die USA. Wie das Fahrzeug in die Donau gelangte, ist weiterhin unklar."

Mehr als sieben Stunden waren Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) aus Neu-Ulm beschäftigt, den Wagen zu bergen. Vorerst bleibt er von der Polizei sichergestellt – bis die Frage mit dem Eigentümer geklärt ist.

Titelfoto: Facebook/THW Neu-Ulm

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