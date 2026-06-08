Nach mehr als einem halben Jahrhundert aus Donau geborgen: Wurde der Manta 1972 gestohlen?
Neu-Ulm - Im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm hat ein Angler Ende Mai einen außergewöhnlichen Fund in der Donau gemacht: Mit einem Echolot entdeckte er einen Opel Manta im Wasser.
Der Oldtimer – Baujahr etwa 1970 – lag laut Polizeischätzungen wohl schon seit mehr als 50 Jahren in dem Fluss.
Da keine Archivdaten vorhanden waren, konnte man nicht feststellen, wem das Auto einst gehörte.
Ganz zu schweigen davon, wie der Wagen dort hingelangt sein könnte. Während die Ermittler tagelang im Trüben fischen mussten, tauchte nun eine Frau mit einem möglicherweise hilfreichen Tipp auf.
"Durch die Aussage der Zeugin wurde nun bekannt, dass der Opel Manta bereits im Jahr 1972 ihrem damaligen Ehemann gestohlen wurde", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag mit. "Der Mann zog in den 1970er Jahren zurück in die USA. Wie das Fahrzeug in die Donau gelangte, ist weiterhin unklar."
Mehr als sieben Stunden waren Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) aus Neu-Ulm beschäftigt, den Wagen zu bergen. Vorerst bleibt er von der Polizei sichergestellt – bis die Frage mit dem Eigentümer geklärt ist.
Titelfoto: Facebook/THW Neu-Ulm