Mopedfahrer flüchten vor Polizei: Zwei Verletzte

Geringswalde/Leisnig - In Geringswalde und auch in Leisnig sind Mopedfahrer vor der Polizei geflüchtet.

Gegen 18.30 Uhr endete die Fahrt dann an der Hermsdorfer Straße/Gartenstraße. Ein Fahrer kollidierte dabei mit dem anderen Zweirad.

Am Freitagabend kam es in Geringswalde zu einem Unfall, nachdem sich zwei Männer (45, 46) auf ihren Fahrzeugen mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt lieferten.

Auch in Leisnig wollte ein Mopedfahrer (16) vor der Polizei flüchten. Gegen 0.30 Uhr wollte sich der Jugendliche einer Kontrolle entziehen. Der Polizei gelang es den 16-Jährigen in der Straße An der Muldenwiese zu stoppen. Er krachte dabei gegen den Streifenwagen und verursachte einen Schaden von circa 1500 Euro.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Im Ergebnis dessen erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.