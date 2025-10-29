Mord in Magdeburg: Ex-Frau (†59) erstochen – Täter nun verhaftet

Magdeburg - Anfang September erstach ein 57-Jähriger seine Ex-Frau auf offener Straße . Nun wurde er wegen Mordes verhaftet.

Polizisten fanden den Mann schwer verletzt nahe seinem Opfer. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Direkt nach seiner Bluttat in Magdeburg hatte sich der Täter laut Zeugenaussagen selbst lebensgefährlich verletzt.

Deshalb lag er lange Zeit auf der Intensivstation und konnte zunächst nicht verhört werden.

Sein Gesundheitszustand habe sich allerdings verbessert, so die Polizeiinspektion Magdeburg.

Das Amtsgericht hat am Mittwoch den Haftbefehl wegen Mordes verkündet.

Inzwischen wurde der 57-Jährige in eine Justizeinrichtung verlegt.