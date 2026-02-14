8.425
Mann findet getötete Ehefrau im Schlafzimmer
Von Yuriko Wahl-Immel
Ennepetal (Ruhrgebiet) - Ein Mann hat seine Ehefrau leblos im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses in Ennepetal im Ruhrgebiet gefunden.
Eine Obduktion ergab, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts wurde, wie die Polizei in Hagen berichtete.
Der Mann sei am Donnerstagnachmittag von der Arbeit nach Hause gekommen und habe Hilfe gerufen, als er seine Frau leblos entdeckt habe.
Einsatzkräfte konnten aber nur noch den Tod der 55-Jährigen feststellen, wie die Polizei berichtete.
Nun ermittelt eine Mordkommission. Weitere Angaben zu dem Fall gab es zunächst nicht.
