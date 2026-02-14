Mann findet getötete Ehefrau im Schlafzimmer

Ennepetal (Ruhrgebiet) - Ein Mann hat seine Ehefrau leblos im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses in Ennepetal im Ruhrgebiet gefunden.

In Nordrhein-Westfalen kam es zu einem schlimmen Fund. © Julian Stratenschulte/dpa

Eine Obduktion ergab, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts wurde, wie die Polizei in Hagen berichtete.

Der Mann sei am Donnerstagnachmittag von der Arbeit nach Hause gekommen und habe Hilfe gerufen, als er seine Frau leblos entdeckt habe.

Einsatzkräfte konnten aber nur noch den Tod der 55-Jährigen feststellen, wie die Polizei berichtete.