Nach blutiger Gewalttat in Südhessen: 27-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Babenhausen - Schreckliche Neuigkeiten! Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung im südhessischen Babenhausen ist das Opfer seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die brutale Attacke ereignete sich auf offener im Industriegebiet von Babenhausen. © 5VISION.NEWS

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten, starb der 27-jährige Mann am Freitagabend in einem Krankenhaus an den Folgen der Stich- und Schnittverletzungen.

Der 36-jährige Tatverdächtige wurde bereits am Freitag einem Richter vorgeführt und befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern weiterhin an.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Darmstädter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen.

Dabei soll der 36-Jährige den 27-Jährigen angegriffen und letztlich tödlich verletzt haben.