Alarm in Karlsruhe: Bei Streit wird Messer gezückt, ein Mann in Klinik

Karlsruhe - Ein Familienstreit löste am Samstag einen Polizei-Einsatz in der Karlsruher Innenstadt aus: Ein Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht!

Polizei und Rettungsdienst rückten am Samstag in die Karlsruher Sophienstraße aus: Der Anlass war ein Familienstreit, dabei wurde ein Mann verletzt. © Einsatz-Report24

Der Vorfall ereignete sich in der Sophienstraße, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe TAG24 auf Nachfrage bestätigte.

Demnach sei es aber "höchstwahrscheinlich", dass keine Bedrohungslage und auch keine Gewalttat vorliege.

Vielmehr deute aktuell alles darauf hin, dass der Mann sich selbst mit einem Messer verletzte.

Nach Einschätzung eines Polizeisprechers soll die Wunde des Mannes vermutlich eher leicht sein. Genauere Informationen liegen noch nicht vor.