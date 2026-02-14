Alarm in Karlsruhe: Bei Streit wird Messer gezückt, ein Mann in Klinik
Karlsruhe - Ein Familienstreit löste am Samstag einen Polizei-Einsatz in der Karlsruher Innenstadt aus: Ein Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht!
Der Vorfall ereignete sich in der Sophienstraße, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe TAG24 auf Nachfrage bestätigte.
Demnach sei es aber "höchstwahrscheinlich", dass keine Bedrohungslage und auch keine Gewalttat vorliege.
Vielmehr deute aktuell alles darauf hin, dass der Mann sich selbst mit einem Messer verletzte.
Nach Einschätzung eines Polizeisprechers soll die Wunde des Mannes vermutlich eher leicht sein. Genauere Informationen liegen noch nicht vor.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Selbstverletzungen. Da der Vorfall allerdings einen größeren Polizeieinsatz nach sich zog, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr Euch in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, findet Ihr bei der Telefonseelsorge unter 08001110111 oder 08001110222oder 08001110116123 rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym.
Titelfoto: Einsatz-Report24