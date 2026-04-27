In den Knast masturbiert: Exhibitionist vom Hauptbahnhof geschnappt und in JVA gebracht
Nürnberg - Am Freitagnachmittag hat ein 34-Jähriger mehrere Personen belästigt, als er am Ostausgang des Nürnberger Hauptbahnhofs sein Geschlechtsteil entblößte. Nun sitzt er im Knast.
Mehrere Minuten lang soll der Beschuldigte gegen 13 Uhr zuvor bereits unter seiner Kleidung an seinem Glied herumgespielt haben.
Irgendwann packte er sein bestes Stück vollständig aus. Daraufhin alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte.
"Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest und stellten außerdem fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde", teilte die Bundespolizeidirektion München am Montag mit. "Ihm wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Am Samstag wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt."
Dieser entschied, dass der iranische Staatsangehöriger in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg ab sofort in Untersuchungshaft verbleiben wird.
Der 34-Jährige war polizeilich kein Unbekannter. Er saß schon wegen Eigentums-, Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten hinter Gittern. Jetzt wird zusätzlich wegen der exhibitionistischen Handlung ermittelt.
Titelfoto: Holger Hollemann/dpa