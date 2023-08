Motorradfahrer (†24) prallt auf A661 gegen Leitplanke: Tödlicher Unfall wirft Fragen auf

Frankfurt am Main - Am Samstag kam es auf der A661 bei Frankfurt zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem ein 24 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er tragischerweise noch an der Unfallstelle verstarb.

In der Rechtskurve der Ausfahrt verlor der Kradfahrer plötzlich ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 24-Jährige gegen 16 Uhr an der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim von der Autobahn abfahren.

Das Motorrad des 24-Jährigen wurde in diesem Zug vorerst sichergestellt. Die Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim musste in der Folge für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der konkreten Unfallursache dauern derzeit an.