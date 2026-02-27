Motorradfahrer will Lkw überholen und überlebt es nicht
Neustadt an der Orla - Im Saale-Orla-Kreis ist am Donnerstag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.
Wie die Polizei erklärte, hatte der 46-Jährige auf der Landstraße 1077 aus Neustadt an der Orla kommend einen Lkw überholt.
Hierbei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Auto und krachte mit diesem frontal zusammen.
Der Biker wurde nach dem schweren Zusammenstoß umgehend reanimiert. Nichtsdestotrotz verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Wegen des Unfalls war die Landstraße 1077 im betroffenen Bereich bis etwa 16 Uhr voll gesperrt.
