Motorradfahrer will Lkw überholen und überlebt es nicht

Neustadt an der Orla - Im Saale-Orla-Kreis ist am Donnerstag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Der Motorradfahrer überlebte den Unfall nicht. (Symbolfoto) © 123rf/ginasanders

Wie die Polizei erklärte, hatte der 46-Jährige auf der Landstraße 1077 aus Neustadt an der Orla kommend einen Lkw überholt.

Hierbei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Auto und krachte mit diesem frontal zusammen.

Der Biker wurde nach dem schweren Zusammenstoß umgehend reanimiert. Nichtsdestotrotz verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.