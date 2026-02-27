Razzia im Landkreis Leipzig: Polizei sucht nach Automatensprengern

Wurzen/Bennewitz/Lossatal - Seit einigen Monaten werden in Leipzig und der Umgebung regelmäßig Fahrkartenautomaten gesprengt . Wer dahinter steckt, ist aktuell noch unklar. Im Landkreis Leipzig gab es am Mittwoch mehrere Durchsuchungen in diesem Zusammenhang.

Bei der Razzia am Mittwoch suchte die Polizei nach Beweisen und Spuren zu den möglichen Tätern. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Freitag mitteilte, wurden vier Objekte in Wurzen und Umgebung durchsucht. Laut TAG24-Informationen waren auch Häuser in Bennewitz und Lossatal betroffen.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte zuvor die Durchsuchungsbeschlüsse erteilt.

Ausgangspunkt des Einsatzes war die Sprengung eines Fahrkartenautomaten am 17. Oktober 2025 in Dahlen. Damals hatten Unbekannte pyrotechnische Gegenstände in den Automaten gesteckt und anschließend aus dem zerstörten Automaten eine Geldkassette gestohlen. Der Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu drei Tatverdächtigen. Es soll sich um zwei deutsche Männer und eine Frau zwischen 20 und 30 Jahren handeln.

Gegen den 30-Jährigen und zwei weitere Personen (25 und 28 Jahre alt) ermittelt außerdem die Polizeidirektion Dresden wegen mehrerer Eigentumsdelikte.