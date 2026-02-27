Durchsuchung in Mehrfamilienhaus: Polizei schnappt Drogendealer

Schönhausen - In einer Wohnung in Schönhausen ( Landkreis Stendal ) hat die Polizei am Donnerstag einen mutmaßlichen Drogendealer gestellt.

Der 43-jährige Beschuldigte wurde nach der Überprüfung wieder freigelassen.

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurde die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße nach dem Beschluss des Amtsgerichts vom zentralen Kriminaldienst durchsucht.

Es stand der Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln im Raum, so eine Sprecherin der Polizei.

Bei dem 43-jährigen Beschuldigten wurden bei der Überprüfung sowohl Cannabis als auch weitere chemische Betäubungsmittel hoher Menge gefunden und sichergestellt.