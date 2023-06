20.06.2023 09:20 Motorroller wird gegen BMW geschleudert: 61-Jähriger schwer verletzt

Am Montagvormittag kam es an der Kreuzung am "Weißen Ross" in Braunschweig zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - Am Montagvormittag kam es auf der Celler Straße in Braunschweig zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer (61) schwer verletzt wurde. Der Fahrer (85) soll ungewollt auf das Gaspedal getreten haben. (Symbolbild) © 123rf/Joerg Huettenhoelscher Wie die Polizei Braunschweig am Dienstag mitteilte, fuhr ein 85-jähriger Skoda-Fahrer an die Kreuzung am "Weißen Ross", als er vermutlich von der Bremse auf das Gaspedal abrutschte. Das Fahrzeug beschleunigte daraufhin stark und stieß ungebremst mit einem abbiegenden 61-jährigen Motorrollerfahrer zusammen. Der Fahrer des Rollers wurde hierbei auf die Motorhaube des Autos geworfen. Durch die hohe Geschwindigkeit überfuhr der Autofahrer mit ihm den gesamten Kreuzungsbereich, bevor der Mann nach weiteren 50 Metern auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Hier blieb er vorerst verletzt liegen. Polizeimeldungen Großeinsatz in Aachen: Mann verschanzt sich in Wohnung, SEK-Team im Einsatz Durch den Zusammenstoß wurde zudem der Roller mit voller Wucht gegen einen BMW geschleudert, der wenig später mit einem VW Touran kollidierte. Der schwer verletzte 61-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Städtische Klinikum gebracht. Zwei Insassen des BMW erlitten durch die Geschehnisse einen Schock und wurden ebenfalls von den Rettungskräften betreut. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich der Kreuzung "Weißes Ross" zu Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: 123rf/Joerg Huettenhoelscher