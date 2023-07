12.07.2023 17:43 SEK entwaffnet Schützen in Sachsen: Verfassungsschutz warnte schon

Am Dienstagmorgen stürmten Elitepolizisten eine Villa an der Franz-Mehring-Straße in Mügeln (Nordsachsen), um deren Bewohner die Waffen abzunehmen.

Mügeln - SEK-Einsatz in der nordsächsischen Kleinstadt Mügeln! Im nordsächsischen Mügeln ist ein Sportschütze entwaffnet worden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa Am Dienstagmorgen stürmten Elitepolizisten eine Villa an der Franz-Mehring-Straße, um deren Bewohner die Waffen abzunehmen. Zuvor hatte das Landratsamt Nordsachsen dem Sportschützen die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen und ihn zur Abgabe seiner Schießeisen aufgefordert. Hintergrund soll eine Einschätzung des Landesamtes für Verfassungsschutz gewesen sein. Offenbar gehört der Schütze der Reichsbürgerszene an. Zum genauen Hintergrund machten die Behörden keine Angaben.

Da der Sportschütze die Waffen nicht freiwillig abgeben wollte, erwirkte die Waffenbehörde beim Amtsgericht Oschatz einen Beschlagnahmebeschluss.

