Mutter unter Schock: Fremder Mann schlägt im Bus ihrem Baby ins Gesicht und flieht

In einem Linienbus in Mainz soll ein Mann einem Baby im Kinderwagen plötzlich ins Gesicht geschlagen haben. Nach ihm wird jetzt gefahndet.

Von Marc Thomé

Mainz - Ein Mann soll in einem Linienbus in Mainz aus heiterem Himmel einem ihm unbekannten Baby in einem Kinderwagen ins Gesicht geschlagen haben.

Die Mutter hatte mit ihrem Kinderwagen an der hinteren Tür gestanden, als der Unbekannte vorbeikam und zuschlug. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Bei der Fahndung nach dem Täter bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Ein Polizeisprecher schilderte am heutigen Donnerstag den Vorfall nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Passiert ist das Ganze demnach am vergangenen Dienstag (27. August) gegen 16.35 Uhr in einem Bus der Linie 28 in Richtung Mainz-Kastel. Der Täter saß im hinteren Teil des Busses. An der Haltestelle "Brückenplatz" ging er zur hinteren Tür, wo eine Frau mit Kinderwagen stand. Unvermittelt soll der Mann dann dem im Kinderwagen liegenden Kind ins Gesicht geschlagen haben. Andere Fahrgäste hätten zwar laut dem Polizeisprecher noch versucht, den Mann aufzuhalten. Ihm sei es aber dennoch gelungen, den Bus zu verlassen und das Weite zu suchen.

Auch die betroffene Mutter konnte noch nicht ausfindig gemacht werden