Mysteriöse Gewalttat: 18-Jähriger schwer verletzt in Wohnung von 60-Jährigem gefunden

Sinntal - Dramatischer Polizeieinsatz am Neujahrstag! In einem Wohnhaus im hessischen Sinntal wurde ein schwer verletzter junger Mann entdeckt, der umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittler gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Was ist in der Wohnung des 60-jährigen Mannes in Sinntal-Sterbfritz nur passiert? Die Kripo ermittelt jetzt in dem mysteriösen Fall, bei dem ein 18-Jähriger schwerst verletzt aufgefunden wurde. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen wurden Polizeibeamte am frühen Morgen des 1. Januars in den Sinntaler Ortsteil Sterbfritz gerufen.

In einer dortigen Wohnung fanden sie einen 18 Jahre alten Mann mit schweren Verletzungen, die auf Fremdeinwirkung hindeuten. Der Verletzte stammt ebenfalls aus Sinntal.

Fest steht bislang, dass ein 60-jähriger Mann, der in der Wohnung leben soll, selbst kurz nach 5 Uhr den Notruf gewählt hatte.

Er wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und befindet sich seitdem im polizeilichen Gewahrsam.

Die Ermittlungen richten sich gegen ihn, da ein Anfangsverdacht wegen eines versuchten Tötungsdelikts besteht. Über seinen weiteren Verbleib ist noch nicht entschieden.