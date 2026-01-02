Mysteriöse Gewalttat: 18-Jähriger schwer verletzt in Wohnung von 60-Jährigem gefunden
Sinntal - Dramatischer Polizeieinsatz am Neujahrstag! In einem Wohnhaus im hessischen Sinntal wurde ein schwer verletzter junger Mann entdeckt, der umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittler gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen wurden Polizeibeamte am frühen Morgen des 1. Januars in den Sinntaler Ortsteil Sterbfritz gerufen.
In einer dortigen Wohnung fanden sie einen 18 Jahre alten Mann mit schweren Verletzungen, die auf Fremdeinwirkung hindeuten. Der Verletzte stammt ebenfalls aus Sinntal.
Fest steht bislang, dass ein 60-jähriger Mann, der in der Wohnung leben soll, selbst kurz nach 5 Uhr den Notruf gewählt hatte.
Er wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und befindet sich seitdem im polizeilichen Gewahrsam.
Die Ermittlungen richten sich gegen ihn, da ein Anfangsverdacht wegen eines versuchten Tötungsdelikts besteht. Über seinen weiteren Verbleib ist noch nicht entschieden.
Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren
Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Ablauf sind derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Auch in welchem Verhältnis die beiden Personen zueinander stehen, ist noch nicht bekannt.
Die Kriminalpolizei sicherte am möglichen Tatort in der betreffenden Wohnung bis zum Mittag umfangreiche Spuren. Weitere Ermittlungen dauern an.
