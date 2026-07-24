Mysteriöser Schmuck-Fund im Straßengraben: Wer erkennt diese Familienfotos oder Wertsachen?

Grünberg - Rätselhafter Fund in Mittelhessen ! In einem Straßengraben bei Grünberg sind zahlreiche Schmuckstücke entdeckt worden. Noch ist völlig unklar, wem die Wertsachen gehören und ob sie möglicherweise aus einer Straftat stammen.

Diese Wertgegenstände und Fotos wurden in Mittelhessen an einer Landstraße bei Grünberg gefunden. © Montage: Polizeipräsidium Mittelhessen

Wie die Polizei berichtet, wurden die Gegenstände bereits am 16. Juli gegen 20 Uhr im Straßengraben an der Landesstraße zwischen Grünberg und Weickartshain gefunden.

Zeugen hatten die Wertsachen bemerkt und die Polizei in Grünberg verständigt.

Die Beamten stellten einen weinroten Schmuckkoffer sicher. Darin befanden sich 27 Halsketten, neun Armbänder sowie weiterer Schmuck.

Nach Angaben der Polizei sind Herkunft und Eigentümer bislang unbekannt.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Gegenstände von einer Straftat stammen. Möglicherweise seien sie von Tätern während der Fahrt im Straßengraben entsorgt worden.