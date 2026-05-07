Mysteriöser Schockfund in Sachsen: Mann fast tot auf Straße entdeckt

Reichenbach - In Reichenbach ( Vogtland ) ist am Mittwochabend ein schwerst verletzter Mann auf der Straße gefunden worden. Bisher sind die Umstände noch völlig unklar, die Polizei sucht Zeugen.

In Reichenbach ist am Mittwochabend ein schwerstverletzter Mann (54) aufgefunden worden. Die Ermittlungen laufen. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Kurz vor 22 Uhr meldete ein Zeuge die verletzte Person in der Weinholdstraße, zwischen Weststraße und Albertistraße.

Als Rettungskräfte eintrafen, fanden sie einen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen und brachten ihn sofort in ein Krankenhaus.

"Es handelt sich um einen 54-jährigen, nichtdeutschen Mann", teilte die Polizei am Mittag mit.

Aber wie kamen die Verletzungen zustande? Dazu ermittelt nun die Kripo. Es könnte laut Polizei eine schwarze Mercedes C-Klasse mit französischem Kennzeichen mit der Sache in Verbindung stehen.