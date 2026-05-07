Mysteriöser Schockfund in Sachsen: Mann fast tot auf Straße entdeckt
Reichenbach - In Reichenbach (Vogtland) ist am Mittwochabend ein schwerst verletzter Mann auf der Straße gefunden worden. Bisher sind die Umstände noch völlig unklar, die Polizei sucht Zeugen.
Kurz vor 22 Uhr meldete ein Zeuge die verletzte Person in der Weinholdstraße, zwischen Weststraße und Albertistraße.
Als Rettungskräfte eintrafen, fanden sie einen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen und brachten ihn sofort in ein Krankenhaus.
"Es handelt sich um einen 54-jährigen, nichtdeutschen Mann", teilte die Polizei am Mittag mit.
Aber wie kamen die Verletzungen zustande? Dazu ermittelt nun die Kripo. Es könnte laut Polizei eine schwarze Mercedes C-Klasse mit französischem Kennzeichen mit der Sache in Verbindung stehen.
Kripo sucht nach weiteren Zeugen
Die Polizei bittet um Hinweise und hat folgende Fragen: Ist Euch der Mann, der kein Deutsch spricht, am Mittwochabend in der Weinholdstraße aufgefallen oder habt Ihr gesehen, wo er herkam? Könnt Ihr Hinweise dazu geben, wie es zu den Verletzungen kam? Sind Euch Fahrzeuge oder andere Passanten aufgefallen, die als weitere Zeuginnen oder Zeugen infrage kommen könnten?
Habt Ihr das Auto - die beschriebene Mercedes C-Klasse - seit Mittwochabend irgendwo gesehen?
Unter der Telefonnummer 0375 428 4480 nimmt die Kriminalpolizei sachdienliche Hinweise entgegen.
Titelfoto: Bodo Marks/dpa