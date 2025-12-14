Reizstoff-Angriff auf Jugendzentrum: Elf Menschen verletzt

Berlin - Eine Gruppe Vermummter soll am Samstagnachmittag ein Jugendzentrum in Berlin-Köpenick attackiert und wahllos Reizstoff versprüht haben – mehrere Personen mussten medizinisch versorgt werden.

In einem Jugendzentrum kam es zu einem Reizstoff-Angriff – die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Bei einem Angriff auf ein Jugendzentrum in der Rudower Straße sind am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 17.20 Uhr eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen an der Eingangstür der Einrichtung.

Als ein 28-jähriger Betreuer öffnete, zog eine bislang unbekannte Person plötzlich einen Teleskopschlagstock aus der Hosentasche und sprühte ihm unvermittelt Reizstoff ins Gesicht. Der Mann ging daraufhin zu Boden.

Anschließend drang die Gruppe in das Gebäude ein und versprühte in vier verschiedenen Räumen wahllos Reizstoff. Danach flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.