Nach anonymem Hinweis: Rund 20 verwahrloste Hunde gerettet

Mit der Unterstützung der Polizei wurden die Hunde befreit. © EHL Media/Dietmar Thomas

Nach einem anonymen Hinweis an die Tierschutzorganisation Peta wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße überprüft. Offenbar sollen dort mehrere Hunde nicht artgerecht gehalten worden sein.

Die anonymen Informanten hatten offenbar im Vorfeld bei der Hundehalterin eine Fellnase gekauft, die nicht nur krank war, sondern auch einen sehr schlechten Eindruck gemacht haben soll.

Neben dem Landratsamt Mittelsachsen verschafften sich auch Tierschützer einen Überblick über die Situation. Mit dabei war auch die aus der VOX-Fernsehsendung "hundkatzemaus" bekannte Tierpsychologin Jana Hoger.

Sie stellte am Freitagnachmittag direkt mehrere Verstöße bei der Tierhalterin fest: "Hunde wurden in kleinen Abteilen, in dreckigen, stinkenden Ecken gehalten", so die Tierschützerin.