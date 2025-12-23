Nach Barbesuch: Mann mit mehreren Stichverletzungen im Krankenhaus

Plauen - In Plauen ( Vogtland ) musste am Montagabend ein Mann nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

In Plauen wurde ein Mann (66) schwer verletzt. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Gegen 21.30 Uhr verließ ein 66-Jähriger ein Lokal in der Stresemannstraße.

Kurz danach kam es in der Nähe laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 58-jährigen Tatverdächtigen.

Die beiden waren vorher gemeinsam in der Bar.

"Der 66-Jährige erlitt mehrere nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen und wird aktuell stationär in einem Krankenhaus behandelt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit angetroffen sowie eine mutmaßliche Tatwaffe aufgefunden werden", teilte die Polizei weiter mit.