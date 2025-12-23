 834

Nach Barbesuch: Mann mit mehreren Stichverletzungen im Krankenhaus

Von Claudia Ziems

Plauen - In Plauen (Vogtland) musste am Montagabend ein Mann nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

In Plauen wurde ein Mann (66) schwer verletzt. (Symbolfoto)
In Plauen wurde ein Mann (66) schwer verletzt. (Symbolfoto)  © Robert Michael/dpa

Gegen 21.30 Uhr verließ ein 66-Jähriger ein Lokal in der Stresemannstraße.

Kurz danach kam es in der Nähe laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 58-jährigen Tatverdächtigen.

Die beiden waren vorher gemeinsam in der Bar.

"Der 66-Jährige erlitt mehrere nicht lebensbedrohliche Stichverletzungen und wird aktuell stationär in einem Krankenhaus behandelt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit angetroffen sowie eine mutmaßliche Tatwaffe aufgefunden werden", teilte die Polizei weiter mit.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 58-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Es werden Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 entgegen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

