Nach Bombendrohung gegen Schule im Erzgebirge: Verdächtiger ermittelt

Alles in Kürze

Umgehend begann die Suche nach dem Verfasser des Drohbriefes. Das Papier wurde von Kriminalexperten genauestens untersucht. Dabei fanden die Beamten Fingerabdrücke, deren Auswertung einen Treffer in den polizeilichen Systemen ergab.

Die Schule wurde daraufhin evakuiert, abgeriegelt und für den restlichen Tag komplett geschlossen. Anschließend wurde das Gebäude genau durchsucht - eine Bombe oder Sprengstoff konnte glücklicherweise nicht gefunden werden. Am frühen Nachmittag gab es Entwarnung.

Wie die Stadt später mitteilte, handelte es sich um einen Brief mit offenkundig kindlicher Schrift, der im Schulbriefkasten eingegangen war. Der Verfasser kündigte für 11.30 Uhr einen Anschlag an, forderte zudem Geld.

Am 8. April ging der handschriftlich verfasste Drohbrief im Bildungszentrum Adam Ries am Oberen Kirchplatz ein.

Der mutmaßliche Verfasser des Drohbriefes sitzt derzeit im Gefängnis. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Brisant: Die Fingerabdrücke gehörten nicht zu einem Kind - sondern zu einem Deutschen (23) aus dem Erzgebirge. "Der junge Mann, der sich aktuell in anderer Sache in einer Justizvollzugsanstalt befindet, wollte sich bislang nicht zum Tatvorwurf oder auch seinen Beweggründen äußern", so die Polizei.

Der 23-Jährige muss sich wohl wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten in Tateinheit mit Erpressung verantworten.

"Das Ermittlungsverfahren liegt nunmehr der Staatsanwaltschaft Chemnitz zur abschließenden juristischen Bewertung vor", ergänzt ein Polizeisprecher.

2025 kam es in ganz Sachsen zu zahlreichen Bombendrohungen gegen Schulen. Die Bildungseinrichtungen mussten geschlossen und durchsucht werden. Glücklicherweise wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden.