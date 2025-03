Nach Brand von Mehrfamilienhaus in Halberstadt: Ursache steht fest

Halberstadt - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halberstadt (Landkreis Harz ) mit zwei Verletzten steht nun die Ursache fest.

Die Wohnungen waren nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. © Polizeirevier Harz

In der Nacht auf den 8. März war es in der Schmiedestraße in Halberstadt zu einem Schwelbrand im Keller des Wohnhauses gekommen.

Zwei Menschen wurden verletzt, 14 Anwohner mussten evakuiert werden. Derzeit sind alle Wohnungen nicht mehr bewohnbar.

Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Nach Angaben des Polizeireviers Harz steht nun auch fest, wie es zu dem Feuer kam.

Unbekannte Täter sollen im Treppenhaus Papier und Pappe angezündet haben. Aufgrund der Spurenlage wird von einer schweren Brandstiftung ausgegangen.