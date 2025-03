08.03.2025 13:38 Zwei Verletzte nach Feuer in Haus: Familien vorübergehend wohnungslos

In der Schmiedestraße in Halberstadt kam es in der Nacht auf Samstag zum Brand in einem Wohnhaus. Mehrere Anwohner sind vorübergehend wohnungslos.

Von Robert Lilge

Halberstadt - In der Nacht auf Samstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Halberstadt (Landkreis Harz) zu einem Feuer, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Das Wohnhaus in der Schmiedestraße in Halberstadt ist nach dem Brand vorübergehend unbewohnbar. © Polizeirevier Harz Wie das Polizeirevier Harz berichtete, kam es ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23.55 Uhr zu einem Schwelbrand im Keller des Gebäudes in der Schmiedestraße. Aufgrund des aufsteigenden Rauches mussten 14 Anwohner evakuiert werden. Ein 25-jähriger und ein 43-jähriger Mann wurden dabei leicht verletzt. Für beide ging es anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Feuerwehreinsätze Rettungsheli im Einsatz: Angler will Feuer löschen - und stürzt in die Flammen Alle Wohnungen seien derzeit nicht mehr bewohnbar, teilte das Polizeirevier Harz mit. Der Bereitschaftsdienst der Stadt Halberstadt konnte Ersatzunterkünfte für die Hausbewohner organisieren. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, kann derzeit noch nicht gesagt werden und müssen weitere Ermittlungen ergeben.

Titelfoto: Polizeirevier Harz