Nach brutaler Attacke von Ehemann: Frau (†47) erliegt ihren schweren Verletzungen!

Mainz - Schocknachricht! Nach der brutalen Attacke eines 53-jährigen Ehemanns auf seine 47 Jahre alte Ehefrau am 26. August ist diese nun an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Laut einer Polizeimitteilung vom heutigen Donnerstag erlag die 47-Jährige am 20. September in der Klinik ihren massiven Verletzungen.

Jetzt also die schockierenden Neuigkeiten: Die Frau ist tot!

Ein 53 Jahre alter Mann attackierte Ende August im Mainzer Kaiser-Karl-Ring (Stadtteil Neustadt) seine 47-jährige Ehefrau und verletzte sie dabei so schwer im Halsbereich, dass sie anschließend in Lebensgefahr schwebte.

Häusliche Gewalt ist ein weitverbreitetes Problem in Deutschland. Berichten zufolge wird fast jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Der dringend tatverdächtige Ehemann wurde bereits unmittelbar nach der grausamen Tat von der Polizei festgenommen und auf Anordnung eines Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Mainz in Untersuchungshaft eingelassen. Dort befindet sich der Mann auch heute noch.

Hinsichtlich des genauen Tathergangs, einer möglichen Tatwaffe sowie den Hintergründen äußerte sich die Polizei bisher nicht. Es spricht jedoch vieles dafür, dass es sich um einen sogenannten Femizid handeln könnte.

Dieser Begriff bezeichnet Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts, er schließt also neben Mord auch Totschlag mit ein. Einem Artikel auf tagesschau.de aus dem März dieses Jahres zufolge stirbt fast jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland - getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner.

Alle weiteren Ermittlungen zu dem Fall wurden von der Kriminalpolizei unter Führung der Staatsanwaltschaft Mainz übernommen und dauern derzeit noch an.