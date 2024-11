Nach Einbruch in Juweliergeschäft: Täter kommt nach Hause, während Polizei seine Wohnung durchsucht!

Bei der Festnahme trug der mutmaßliche Täter eine Schusswaffe und Bargeld in vierstelliger Höhe bei sich. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Gegen 6 Uhr startete die Aktion in der Hohenwalder Straße in Berlin-Marzahn.

Grund für die Durchsuchung war ein Diebstahl, welcher am 9. Juli dieses Jahres in einem Juweliergeschäft in der Berliner Allee in Weißensee stattgefunden hatte. Der 40-jährige Täter soll dort eingebrochen und Schmuck im Wert von 7292 Euro entwendet haben.

Zunächst war der Mann nicht in seiner Wohnung, erschien aber während der polizeilichen Maßnahmen vor dem Haus. Die Einsatzkräfte nahmen ihn umgehend fest.

Bei der Festnahme trug er eine Schusswaffe und Bargeld in vierstelliger Höhe bei sich. Beides wurde beschlagnahmt.