Nach Explosion vor Einfamilienhaus: Polizei geht Hinweisen nach

Wachtberg/Köln - Nach der Explosion vor einem Einfamilienhaus in Wachtberg bei Bonn laufen weiterhin Ermittlungen zu den Hintergründen.

Vor diesem Haus in Wachtberg hat es am vergangenen Sonntag eine Explosion gegeben. © -/dpa

"Es wird bei uns weiter bearbeitet", sagte ein Bonner Polizeisprecher am Montag. Noch sei man unter anderem damit beschäftigt, Zeugen zu befragen. Es sei noch unklar, ob es eine Verbindung zu der jüngsten Explosionsserie in Köln gebe.

Hausbewohner und Anwohner hatten am Sonntag gegen 4.30 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin Polizei und Feuerwehr benachrichtigt. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. In Köln hatte es in der jüngeren Vergangenheit eine Serie von Sprengungen gegeben.

Hintergrund dieser Taten sollen Auseinandersetzungen unter Banden sein. Die Ermittler sprechen von offenen "Rechnungen", die offenbar im kriminellen Milieu beglichen würden.

Nach Angaben der Polizei hatte es in Wachtberg am selben Haus bereits am 11. September eine Explosion gegeben - allerdings wesentlich kleiner.