Nach Festnahme zweier Terror-Jugendlicher: Polizei zufrieden mit Frühwarnsystem

"Wir sind sehr wachsam, stehen im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden in Land und Bund und tun alles, um die Bevölkerung zu schützen", sagte der Leiter der Direktion Kriminalität der Polizei Köln, Michael Esser, am Mittwochabend zur Sicherheit auf Weihnachtsmärkten und an jüdischen Einrichtungen.

In NRW war der 15-Jährige demnach am Dienstag in Burscheid festgenommen worden. Aus Sicherheitskreisen verlautete, das mutmaßliche Anschlagsziel sei ein Weihnachtmarkt in Leverkusen gewesen.