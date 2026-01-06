Nach Flucht: Dieb sitzt seit rund 17 Stunden auf Dach von Autohaus fest - SEK vor Ort
Solingen - Ein Fahrraddieb hat in Solingen für einen stundenlangen Einsatz von SEK, Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Wetterlage verhinderte einen schnelleren Zugriff.
Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, weil ein Mann an der Cherusker Straße mutmaßlich versuchte, in der dortigen Kleingartenanlage, ein Fahrrad zu klauen.
Bei seiner Flucht kletterte der 35-Jährige zunächst über einen Zaun und türmte dann in Richtung eines Autohauses an der Schlagbaumer Straße. Dicht gefolgt von der Polizei endete die Flucht auf dem Dach des Gebäudes.
Dort spitzte sich die Lage zu, denn herunterklettern wollte der erfolglose Dieb nicht mehr. Aktuell sitzt er noch immer auf der rutschigen Dachfläche fest.
Die Feuerwehr hat Sprungpolster und Drehleiter in Stellung gebracht.
Die Schlagbaumer Straße wurde zwischen Germanenstraße und Alleestraße mehrfach temporär für den Verkehr gesperrt. Das direkte Umfeld des Autohauses ist abgeriegelt.
Bei Minustemperaturen: Dieb sitzt seit 17 Stunden auf Autohaus-Dach fest
Die gesamte Nacht über versuchten die Einsatzkräfte, den Mann zum freiwilligen Verlassen des Daches zu bewegen - ohne Erfolg. Über 17 Stunden harrt der Solinger nun schon bei Minustemperaturen auf dem Autohaus aus.
Weiterhin sind Feuerwehr, Landespolizei und Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor Ort im Einsatz, um die Lage zu klären und den Mann vom Dach zu holen.
Schnee und Glätte erschweren einen Zugriff erheblich.
Weiterhin handelt es sich nach Polizeiangaben um ein älteres Gebäude, was die Lasten des Schnees schon zu Tragen hätte, weitere Personen auf dem Dach könnten dieses einstürzen lassen.
Titelfoto: Tim Oelbermann