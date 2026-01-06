Nach Flucht: Dieb sitzt seit rund 17 Stunden auf Dach von Autohaus fest - SEK vor Ort

Solingen - Ein Fahrraddieb hat in Solingen für einen stundenlangen Einsatz von SEK, Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Wetterlage verhinderte einen schnelleren Zugriff.

Seit Montagnachmittag sitzt ein mutmaßlicher Fahrraddieb in Solingen auf dem Dach eines Autohauses fest. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, weil ein Mann an der Cherusker Straße mutmaßlich versuchte, in der dortigen Kleingartenanlage, ein Fahrrad zu klauen.

Bei seiner Flucht kletterte der 35-Jährige zunächst über einen Zaun und türmte dann in Richtung eines Autohauses an der Schlagbaumer Straße. Dicht gefolgt von der Polizei endete die Flucht auf dem Dach des Gebäudes.

Dort spitzte sich die Lage zu, denn herunterklettern wollte der erfolglose Dieb nicht mehr. Aktuell sitzt er noch immer auf der rutschigen Dachfläche fest.

Die Feuerwehr hat Sprungpolster und Drehleiter in Stellung gebracht.

Die Schlagbaumer Straße wurde zwischen Germanenstraße und Alleestraße mehrfach temporär für den Verkehr gesperrt. Das direkte Umfeld des Autohauses ist abgeriegelt.