Mann schmeißt mobilen Blitzer Abhang herunter und bedroht Mitarbeiter mit Messer

An der Bahnhofstraße in Riesa hat ein Mann am Freitag einen mobilen Blitzer beschädigt und einen Mitarbeiter mit dem Messer bedroht.

Von Karolin Wiltgrupp

Riesa - An der Bahnhofstraße in Riesa hat ein Mann einen mobilen Blitzer beschädigt und zwei Mitarbeiter bedroht.

Am Freitag machte sich in Riesa ein betrunkener Mann an einem mobilen Blitzer zu schaffen. (Symbolfoto)  © 123rf/z1b

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, warf der 52-Jährige die Geschwindigkeitsanlage am Freitag gegen 12.10 Uhr einen Abhang herunter und bedrohte zugleich den Messbediensteten sowie einen weiteren Mitarbeiter des Ordnungsamtes Riesa.

Dabei zückte der Mann sogar ein Messer.

Der Deutsche stand mit etwa 1,2 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol.

Angaben zur Höhe des Sachschadens an dem Messgerät konnte die Polizei nicht machen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

