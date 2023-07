Nach Gewalt-Chaos beim Eritrea-Festival in Gießen: Polizei kann aufatmen

Das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen ist am Sonntag weitgehend ruhig zu Ende gegangen. Hinter der Polizei liegt dennoch ein kräftezehrendes Wochenende.

Gießen - Nach den Ausschreitungen am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen ist es in der Nacht zum Montag ruhig geblieben.

Seit 2011 findet das umstrittene Eritrea-Festival in den Gießener Hessenhallen statt. © DPA/Arne Dedert Das teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit. 26 Polizisten waren am Wochenende verletzt worden. Gegner der Veranstaltung attackierten am Samstag Beamte mit Stein- und Flaschenwürfen und zündeten Rauchbomben. Sie durchbrachen Absperrungen und versuchten, auf das Festivalgelände zu gelangen. Die Polizisten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Auch in der Stadt kam es zu Zusammenstößen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte die Politik zum Handeln auf. "Die Bundesregierung muss ihrem Koalitionsvertrag gerecht werden und Integrationspolitik auf Bundesebene neu angehen und mit den Ländern einen klaren Kurs finden", erklärte der hessische GdP-Landesvorsitzende Jens Mohrherr. Er sei über die massive Gewalt gegen die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten erschüttert. Es dürfe nun nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. Polizeimeldungen Urlauber total verzweifelt: Navi schickt Familie auf 500-Kilometer-Umweg Nach einem vorläufigen Resümee des viertägigen Polizeieinsatzes rund um das Festival waren bis Sonntagabend 125 Strafanzeigen erstattet worden.

Zweiter Tag des Eritrea-Festivals in Gießen verläuft weitgehend ruhig: 26 verletzte Polizisten