Nach Großfahndung: Flüchtiger aus LVR-Klinik Viersen geschnappt

Viersen - Ein nach Einschätzung der Polizei gefährlicher 19-Jähriger aus der LVR-Klinik Viersen ist gefasst.

Die Polizei konnte den geflüchteten 19-Jährigen aus der LVR-Klinik Viersen am Freitagmorgen aufgreifen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

"Er ist aufgegriffen worden", sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage.

Der Mann war am Donnerstagabend bei einem begleiteten Ausgang geflohen. Danach war öffentlich nach ihm gefahndet worden.

Laut Polizeisprecherin kam niemand zu Schaden. Details nannte sie zunächst nicht.



