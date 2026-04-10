Nach Großfahndung: Flüchtiger aus LVR-Klinik Viersen geschnappt

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Ein nach Einschätzung der Polizei gefährlicher 19-Jähriger aus der LVR-Klinik Viersen ist gefasst.

Von Yuriko Wahl-Imme

Viersen - Ein nach Einschätzung der Polizei gefährlicher 19-Jähriger aus der LVR-Klinik Viersen ist gefasst.

Die Polizei konnte den geflüchteten 19-Jährigen aus der LVR-Klinik Viersen am Freitagmorgen aufgreifen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte den geflüchteten 19-Jährigen aus der LVR-Klinik Viersen am Freitagmorgen aufgreifen. (Symbolbild)  © Daniel Bockwoldt/dpa

"Er ist aufgegriffen worden", sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage.

Der Mann war am Donnerstagabend bei einem begleiteten Ausgang geflohen. Danach war öffentlich nach ihm gefahndet worden. 

Laut Polizeisprecherin kam niemand zu Schaden. Details nannte sie zunächst nicht.

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Die Polizei hatte bei davor gewarnt, den Mann anzusprechen. Wer ihn sehe, solle stattdessen sofort den Notruf 110 wählen.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

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