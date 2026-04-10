Nach Großfahndung: Flüchtiger aus LVR-Klinik Viersen geschnappt
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Von Yuriko Wahl-Imme
Viersen - Ein nach Einschätzung der Polizei gefährlicher 19-Jähriger aus der LVR-Klinik Viersen ist gefasst.
"Er ist aufgegriffen worden", sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage.
Der Mann war am Donnerstagabend bei einem begleiteten Ausgang geflohen. Danach war öffentlich nach ihm gefahndet worden.
Laut Polizeisprecherin kam niemand zu Schaden. Details nannte sie zunächst nicht.
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Die Polizei hatte bei davor gewarnt, den Mann anzusprechen. Wer ihn sehe, solle stattdessen sofort den Notruf 110 wählen.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa