Nach jahrelanger Fahndung: Gesuchter Deutscher in Ägypten gefasst

Kassel/Ägypten - Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann aus Nordhessen blieb jahrelang unentdeckt: In einem ägyptischen Strandort am Roten Meer wurde der 58-Jährige gefasst!

Der gesuchte 58-Jährige wurde von Ägypten nach Deutschland überstellt, direkt bei seiner Ankunft festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolfoto) © Montage:123RF/paylessimages, Bodo Marks/dpa

Der frühere Geschäftsführer eines Unternehmens wurde bereits am 1. Februar von der ägyptischen Polizei am Flughafen in Hurghada festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Osthessen am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Zuvor war seit 2020 international nach dem Mann aus Kassel gefahndet worden. Er stehe in dem dringenden Verdacht, "einen hohen fünfstelligen Darlehensbetrag einer Privatperson für private Zwecke missbräuchlich verwendet zu haben", wie ein Sprecher erklärte.

Am 20. April habe der oberste ägyptische Gerichtshof die Auslieferung des Manns nach Deutschland angeordnet. In der Folge sei der 58-Jährige am 29. April überstellt und umgehend einem Haftrichter am Amtsgericht in Frankfurt am Main vorgeführt worden.

Seitdem befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Steuerhinterziehung und Betrugs ermittelt.