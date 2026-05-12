Nach jahrelanger Fahndung: Gesuchter Deutscher in Ägypten gefasst
Kassel/Ägypten - Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann aus Nordhessen blieb jahrelang unentdeckt: In einem ägyptischen Strandort am Roten Meer wurde der 58-Jährige gefasst!
Der frühere Geschäftsführer eines Unternehmens wurde bereits am 1. Februar von der ägyptischen Polizei am Flughafen in Hurghada festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Osthessen am Dienstag gemeinsam mitteilten.
Zuvor war seit 2020 international nach dem Mann aus Kassel gefahndet worden. Er stehe in dem dringenden Verdacht, "einen hohen fünfstelligen Darlehensbetrag einer Privatperson für private Zwecke missbräuchlich verwendet zu haben", wie ein Sprecher erklärte.
Am 20. April habe der oberste ägyptische Gerichtshof die Auslieferung des Manns nach Deutschland angeordnet. In der Folge sei der 58-Jährige am 29. April überstellt und umgehend einem Haftrichter am Amtsgericht in Frankfurt am Main vorgeführt worden.
Seitdem befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Steuerhinterziehung und Betrugs ermittelt.
Kripo arbeitete mit BKA und ägyptischen Behörden zusammen
Der Festnahme des Mannes in der ägyptischen Stadt Hurghada war eine intensive Fahndung der Kriminalpolizei vorausgegangen.
Dabei arbeiteten die Ermittler auch mit dem Bundesamt für Justiz, dem Auswärtigen Amt, dem Bundeskriminalamt (BKA) sowie ägyptischen Behörden zusammen, um den 58-Jährigen aufzuspüren. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen dauern an.
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