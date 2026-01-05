Nach Klingelstreich: Mann brutal attackiert

Elsterberg - Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Elsterberg ( Vogtland ).

Nach Klingelstreichen kam es in Elsterberg zu einer brutalen Attacke. (Symbolfoto) © 123RF/guinnexx

Unbekannte spielten in der Nacht zum Heiligabend Klingelstreiche an der Feldstraße.

Daraufhin wollte ein 42-jähriger Bewohner die beiden jungen Männer zur Rede stellen.

"Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug einer der Täter dem Mann mehrfach ins Gesicht. Der zweite Täter riss den 42-Jährigen zu Boden, woraufhin der erste den am Boden liegenden Mann weiterhin trat und schlug", teilte die Polizei am Montag mit.

Die Unbekannten flüchteten. Der verletzte 42-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Täter wurden folgendermaßen beschrieben: