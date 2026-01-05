Nach Klingelstreich: Mann brutal attackiert
Elsterberg - Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung in Elsterberg (Vogtland).
Unbekannte spielten in der Nacht zum Heiligabend Klingelstreiche an der Feldstraße.
Daraufhin wollte ein 42-jähriger Bewohner die beiden jungen Männer zur Rede stellen.
"Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug einer der Täter dem Mann mehrfach ins Gesicht. Der zweite Täter riss den 42-Jährigen zu Boden, woraufhin der erste den am Boden liegenden Mann weiterhin trat und schlug", teilte die Polizei am Montag mit.
Die Unbekannten flüchteten. Der verletzte 42-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Die beiden Täter wurden folgendermaßen beschrieben:
- erster Täter: etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, kurze und nach hinten gegelte Haare, getrimmter Vollbart, sprach akzentfrei Deutsch
- zweiter Täter: schätzungsweise zwischen 18 und 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank, dunkle Haare, Bartansatz, bekleidet mit grünem Kapuzenpullover und weißen Turnschuhen
Habt Ihr die Auseinandersetzung gesehen oder könnt Hinweise zu den Tätern geben?
Meldet Euch dazu unter der Telefonnummer 03741 140 im Polizeirevier Plauen.
