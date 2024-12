Nach Koffer-Aufregung in Köln: Polizei nimmt Verdächtigen fest!

Köln - Dreimal hatte ein offenbar bewusst falsch abgestellter Koffer auf zwei Weihnachtsmärkten und in einem Supermarkt für Aufregung in Köln gesorgt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Gleich zweimal waren am vergangenen Wochenende in Köln Weihnachtsmärkte am Rudolfplatz und am Heumarkt wegen herrenloser Gepäckstücke geräumt worden. (Archivbild) © Daniel Leberich

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen auf TAG24-Nachfrage bestätigte, habe sich unmittelbar nach dem Einsatz im Supermarkt am Salierring am späten Mittwochabend ein 49-jähriger Verdächtiger quasi selbst gestellt.

"Der Mann kam kurz nach Einsatzende zurück in den Supermarkt und gab an, es sei sein Koffer, den er gerne zurückhaben wolle", so ein Polizeisprecher.

Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen Obdachlosen, berichtete die Polizei weiter. Ob er auch für die beiden anderen abgestellten Koffer auf dem Heumarkt und am Rudolfplatz vom vergangenen Wochenende verantwortlich ist, wird jetzt geprüft. Bisher gäbe es dafür aber noch keine Anhaltspunkte.

Am Samstag und Sonntag waren wegen verdächtig abgestellter Gepäckstücke in Köln zwei Weihnachtsmärkte vorsorglich evakuiert worden. In beiden Fällen rückte ein Entschärfer-Team an, um die beiden Koffer auf gefährlichen Inhalt zu prüfen. In beiden Rollkoffern war jedoch nur Sand in Tüten.

Im Koffer des Obdachlosen von Mittwoch war ebenfalls nichts Gefährliches, nur Hausrat und persönliche Gegenstände. Dennoch musste auch hier der Markt geräumt und der Koffer von Entschärfern geröntgt werden.