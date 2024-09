Nach Konzert- und Barbesuch: Mann findet Auto nicht mehr und kontaktiert Polizei

Gera - Nach einem Konzert- und Barbesuch hat ein Mann in Thüringen sein Auto nicht mehr gefunden. Er kontaktierte die Polizei . Die wiederum machte in der Folge eine Entdeckung.

"Das Konzert und ein anschließender Barbesuch verliefen anscheinend so feuchtfröhlich, dass der Mann vergaß, wo er sein Auto geparkt hatte", berichteten die Uniformierten. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Ein Mann (56) besuchte am Samstagabend ein Konzert von Matthias Reim (66) in Gera und parkte sein Fahrzeug nahe der Innenstadt ab, wie am Sonntag aus Angaben der Polizei hervorging.

"Das Konzert und ein anschließender Barbesuch verliefen anscheinend so feuchtfröhlich, dass der Mann vergaß, wo er sein Auto geparkt hatte", berichteten die Uniformierten.

In der Annahme, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, habe er die Geraer Polizei informiert, hieß es. Der Mann begab sich den Angaben nach jedoch bereits selbst auf die Suche. Kürze Zeit später fanden die Beamten den Kleinbus mit laufender Standheizung in der Innenstadt.

Im Bus trafen sie nicht auf einen Autodieb, dafür aber auf den 56-Jährigen, der seinen Wagen scheinbar selbst entdeckt hatte und bereits schlief.