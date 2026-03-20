Nach Leichenfund: Identität des Toten steht fest

Heilbronn - Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch in Heilbronn schließt die Polizei ein Verbrechen aus.

Der Mann wurde in einem Gebüsch tot aufgefunden. Er wurde kein Opfer eines Verbrechens. (Symbolfoto) © David Interlied/dpa

"Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Straftat auszugehen", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daher werde der Mann auch nicht obduziert.

Bei dem Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 53-jährigen Rumänen.