Nach Leichenfund: Identität des Toten steht fest

Heilbronn - Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch in Heilbronn schließt die Polizei ein Verbrechen aus.

Von Martin Oversohl

Heilbronn - Nach dem Fund einer Leiche in einem Gebüsch in Heilbronn schließt die Polizei ein Verbrechen aus.

Der Mann wurde in einem Gebüsch tot aufgefunden. Er wurde kein Opfer eines Verbrechens. (Symbolfoto)
Der Mann wurde in einem Gebüsch tot aufgefunden. Er wurde kein Opfer eines Verbrechens. (Symbolfoto)  © David Interlied/dpa

"Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Straftat auszugehen", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Daher werde der Mann auch nicht obduziert. 

Bei dem Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 53-jährigen Rumänen.

Bauarbeiter hatten seine Leiche am Mittwoch in einem Gebüsch in einem Gewerbegebiet entdeckt. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie der Mann ums Leben kam.

Titelfoto: David Interlied/dpa

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