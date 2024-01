Nach Messerattacke in Solingen: 18-Jähriger festgenommen

Solingen - Nachdem in der Nacht zu Neujahr ein 33-Jähriger in Solingen schwere Stichverletzungen erlitt , wurde ein 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

Am Solinger Graf-Wilhelm-Platz wurde ein 33-Jähriger in der Silvesternacht schwer durch Messerstiche verletzt. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Dem wohnungslosen Teenager wird nun ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen.

Zuvor hatte die Mordkommission der Polizei intensive Ermittlungen angestellt.

Im Rahmen eines Einsatzes trafen die Beamten den 18-Jährigen am 2. Januar an der Cronenberger Straße in Solingen an und nahmen ihn vorläufig fest.

Ihm wird vorgeworfen, das Opfer mit mehreren Messerstichen schwerst verletzt zu haben.

Im Vorfeld waren der 33-Jährige und seine zwei Begleiter am Solinger Graf-Wilhelm-Platz gegen 1 Uhr in einen Streit mit einer größeren Personengruppe geraten, zu der auch der mutmaßliche Täter gehörte.