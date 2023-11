Nach mysteriösem Todesfall: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest - Knast!

Nach dem Tod von Rolf Wiedemann (†79) hat sich nun ein Tatverdacht herausgestellt. © Polizeidirektion Görlitz

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei wird dem 29-Jährigen vorgeworfen, den Rentner ermordet zu haben.

"Es stellte sich in der letzten Septemberwoche ein Anfangsverdacht gegen den Mann heraus", so die ermittelnden Behörden. Opfer und Beschuldigter hätten sich demnach gekannt.

Am 9. November sei schließlich ein größerer Polizei-Einsatz durchgeführt worden, wobei Durchsuchungen an vier Orten in Sachsen sowie Brandenburg erfolgten. Auch Zeugenvernehmungen hätte es gegeben.

"Im Ergebnis dieser Maßnahmen ließ sich der hinreichende Tatverdacht nun zu einem dringenden Tatverdacht verdichten", heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft, die folglich Haftbefehl gegen den 29-jährigen Deutschen beantragte.