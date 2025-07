Trio steigt in Gebetshaus ein: Einbrecher überraschen Priester im Schlaf und bedrohen ihn mit Messer

Mönchengladbach - Ein Einbrecher-Trio ist am späten Samstagabend in ein Gebetshaus im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen-Mitte eingestiegen. Ein Täter bedrohte den dortigen Priester sogar mit einem Messer .

Alles in Kürze

Der Priester der Gemeinde wurde im Schlaf überrascht und mit einem Messer zur Herausgabe seines Bargelds gebracht. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Unbekannten gelangten gegen 23.50 Uhr in das Gebäude am Klosterhofweg, indem sie eine Tür aufhebelten. Das berichtet die Polizei am Montag.

Im Inneren angekommen durchsuchten sie demnach zunächst den Gebetsraum, wobei sie diversen Goldschmuck erbeuteten.

Anschließend soll das Trio laut Polizei die Tür zum Schlafzimmer des Priesters der Gemeinde aufgebrochen haben. Unter Vorhalten eines Messers sei der Mann dann dazu gezwungen worden, sein Bargeld herauszugeben.

Daraufhin flüchteten die Unbekannten. Im Rahmen der Fahndung bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Einer der Täter wird als etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Pulli und hatte sein Gesicht vermummt.